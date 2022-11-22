МИД Украины вызовет венгерского посла из-за шарфа Орбана с картой «Великой Венгрии» с украинскими территориями

МИД Украины вызовет венгерского посла из-за шарфа Орбана с картой «Великой Венгрии» Фото: кадр из видео

Министерство иностранных дел Украины намерено вызвать посла Венгрии в связи с появлением венгерского премьера Виктора Орбана на публике с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии» с частью украинской территории.

СМИ: Виктор Орбан пришел на футбольный матч с шарфом, на котором изображена Венгрия с частью украинской территории. В МИД Украины пригласят венгерского посла, до сведения которого будет доведен поступок Виктора Орбана. Ждем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательствам на территориальную целостность Украины», – написал в Facebook пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Как заявил представитель ведомства, продвижение идей ревизионизма в Венгрии не способствует развитию отношений между Киевом и Будапештом и не соответствует принципам европейской политики.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на товарищеский матч между футбольными сборными Венгрии и Греции с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии» в границах до 1920 года с частями территорий Украины, Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии и Австрии.