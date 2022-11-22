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НовостиПолитика22 ноября 2022 12:39

Депутат Рады Чернев заявил, что НАТО проводит ревизию складов для передачи "остатков" оружия Украине

Он также добавил, что альянс ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долговременных контрактах
София ГОНЧАРОВА
Депутат Рады Чернев заявил, что НАТО проводит ревизию складов для передачи "остатков" оружия Украине

Депутат Рады Чернев заявил, что НАТО проводит ревизию складов для передачи "остатков" оружия Украине

Фото: REUTERS

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев сообщил, что на фоне истощения запасов оружия в западных странах Запада североатлантический альянс намерен увеличить поставки вооружения Киеву.

Также он рассказал, что сейчас альянс запустил аудит "остатков" оружия и боеприпасов на складах.

- Провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть, - написал украинский политик в соцсети.

Депутат Рады также добавил, что НАТО в порядке исключения позволило членам альянса не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины.

Кроме того, Чернев рассказал, что альянс ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долговременных контрактах.

Накануне сообщалось, что страны НАТО обеспокоены тем, что дальнейшие поставки вооружения Украине оставят их собственные армии без необходимых запасов, заявили обозреватели Джека Детш и Эми Макиннон. В статье для Foreign Policy журналисты со ссылкой на источник в НАТО пишут, что в Североатлантическом альянсе идут дискуссии о вариантах поддержки членов военно-политического блока на случай, если запасы оружия упадут ниже необходимого уровня.