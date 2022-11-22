Депутат Рады Чернев заявил, что НАТО проводит ревизию складов для передачи "остатков" оружия Украине Фото: REUTERS

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат из фракции "Слуга народа" Егор Чернев сообщил, что на фоне истощения запасов оружия в западных странах Запада североатлантический альянс намерен увеличить поставки вооружения Киеву.

Также он рассказал, что сейчас альянс запустил аудит "остатков" оружия и боеприпасов на складах.

- Провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом об истощении оружия и боеприпасов для Украины в странах Запада. Действительно, такая тенденция есть, - написал украинский политик в соцсети.

Депутат Рады также добавил, что НАТО в порядке исключения позволило членам альянса не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины.

Кроме того, Чернев рассказал, что альянс ведет переговоры с крупнейшими в мире производителями оружия о долговременных контрактах.

Накануне сообщалось, что страны НАТО обеспокоены тем, что дальнейшие поставки вооружения Украине оставят их собственные армии без необходимых запасов, заявили обозреватели Джека Детш и Эми Макиннон. В статье для Foreign Policy журналисты со ссылкой на источник в НАТО пишут, что в Североатлантическом альянсе идут дискуссии о вариантах поддержки членов военно-политического блока на случай, если запасы оружия упадут ниже необходимого уровня.