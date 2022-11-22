Педиатр опроверг самые распространенные мифы об уходе за детьми Фото: Shutterstock

Педиатр Европейского медицинского центра Никита Волков рассказал, что врачи часто встречаются с мифом об уходе за детьми, в то числе о том, что ребенку нельзя гулять во время ОРВИ.

«Есть мнение о том, что во время ОРВИ нельзя гулять. Это не так. Свежий воздух, наоборот, ускоряет выздоровление и восстановление дыхательных путей», - заявил специалист в беседе с Газетой.ру, уточнив, что гулять на улице можно, если температуры уже нет, а также необходимо проветривать помещение

Волков также обратил внимание на мифы о вакцинации против кори и краснухи, указав на наличие исследований, которые опровергают информацию о том, что эти прививки вызывают развитие аутизма.

Врач назвал «любимым мифом» то, что нельзя мочить Манту. Эксперт пояснил, что препарат вводится внутрикожно, поэтому вода, попадая на кожу, повлиять на результат не может.

Ранее «Пятый канал» писал о том, что педиатр Андрей Продеус опроверг мифы об ОРВИ, отметив, что, если человек переболел гриппом или привился от него, то это не поможет получению иммунитета от ОРВИ.

Кандидат медицинских наук, педиатр, блогер Анна Левадная в беседе с RT рассказала о правилах безопасности, которые позволяют сохранить здоровье детей, указав на пользу прививок.