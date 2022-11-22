В Вологодской области дети участников СВО будут ходить в детский сад бесплатно

Новая мера социальный поддержки будет распространяться на семьи всех участников СВО: мобилизованных, контрактников и добровольцев, сообщает пресс-служба главы региона. Расходы муниципалитетов на оплату детских дошкольных учреждений возьмет на себя областной бюджет.

«Поддержка семей военнослужащих – одна из самых главных задач сегодня. Чтобы облегчить материальную нагрузку, освободим их от платы за уход и присмотр за детьми в муниципальных детских садах», - сказал Олег Кувшинников на заседании регионального правительства.

Также на заседании правительства руководитель регионального департамента соцзащиты Александр Ершов доложил губернатору о завершении процесса формирования социальных паспортов семей военнослужащих. В паспортах собрана вся информации о семье, ее потребностях и мерах поддержки. По словам Ершова, самые популярные потребности – это юридическая, психологическая и материальная помощь. Социальные паспорта позволяют выстраивать более четкое взаимодействие между семьей органами власти, волонтерами и соцработниками.