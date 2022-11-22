Жители Варшавы раскритиковали местных чиновников за аллею «жертв России» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польское издание Gazeta Wyborca сообщило о переименовании властями Варшавы пешеходно-велосипедной дорожки вдоль улицы Бельведерской рядом с посольством России в «Аллею жертв российской агрессии».

В публикации говорится, что данное решение властей вызвало протест в комитете по топонимике городского совета. Кроме того, эксперты посчитали название неудачным, а сам объект – недостойным.

Читатели газеты в своих комментариях были также далеки от восторга таким решением властей.

Пользователь с ником eufemizm возмутился, что «за ребячество. Собрались менять указатели. Назло маме отморожу уши. Им там заняться нечем?».

Szasza назвал эту склоку «инфантильной» и задался вопросом, может «подумать об эффективной противоракетной обороне?».

Lukasz_K отметил слишком помпезное название для «тротуара».

MarcinPZSS в комментарии подчеркнул, что это «выстрел мимо цели», и указал, что адрес посольства России от решения городского совета не поменялся и оно, как и прежде, расположено на улице Бельведерской.

Как сообщал сайт KP.RU, президент Польши Анджей Дуда попал под шквал критики пользователей из соцсети за свою высказанную позицию по Украине после падения ракеты в Пшеводуве, когда он назвал это событие "трагическим происшествием".

Напомним, 15 ноября 2022 года в результате падения ракет в Пшеводвуве погибли два человека. Позже военные Украины признались их ПВО работало недалеко от места падения ракет в Польше.