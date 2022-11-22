Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин не получал перед саммитом «Большой двадцатки» никаких проектов мирного соглашения с Украиной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», – отметил он на вопрос корреспондента РИА Новости, передавались ли российскому лидеру какие-либо проекты мирных соглашений с Киевом.

Ранее Издание «Украинская правда» написало, что перед встречей лидеров государств G20 одна из стран-посредниц якобы передала главе российского государства рамку возможного соглашения для прямых переговоров России и Украины.

В конце июня президент Индонезии Джоко Видидо по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом индонезийский лидер хотел способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

Позже Песков опроверг передачу российскому лидеру письменного послания от Зеленского.