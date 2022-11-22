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НовостиОбщество22 ноября 2022 13:34

«Скорая» застряла в снегу в одном из дворов Нижнего Новгорода

За пациентом приехала другая машина неотложки
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
В Нижнем Новгороде из-за снегопада "скорая" застряла в сугробе

В Нижнем Новгороде из-за снегопада "скорая" застряла в сугробе

Фото: Архив "КП"

Сильный снегопад, прошедший в Нижнем Новгороде, стал причиной множества аварий и дорожных инцидентов. Ликвидация последствий метели длилась все выходные, и если с расчисткой основных магистралей коммунальщики справились хорошо, то во дворы снегоуборочная техника добралась не везде.

К одним из таких мест относится, видимо, двор на улице Культуры в Сормовском районе: там накануне вечером в снегу застряла ехавшая с вызова машина скорой помощи, пишет newsnn. Водитель не смог самостоятельно вытащить машину из снежной каши.

По словам очевидцев, рассказавших в соцсети об этом случае, машину помогали вызволять из снежного плена случайные прохожие. Как минимум шесть человек толкали «скорую», пока водитель газовал. В это время за пациентом приехала другая машина неотложки, которая отвезла его в больницу.

К слову, прошлой зимой после подобного инцидента с застрявшей в снегу «скорой» домоуправляющая компания Канавинского района была оштрафована за плохую уборку двора.