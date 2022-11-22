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НовостиПолитика22 ноября 2022 13:40

Блинкен сообщил, что США ищут возможность помочь украинцам защититься от БПЛА

В частности, речь шла о беспилотниках иранского производства
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в частности, иранского производства, сообщил сегодня, 22 ноября, на пресс-конференции в Катаре госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы вводим санкции в отношении организаций и людей в Иране, которое производят такое оружие, как дроны, ищем все возможности помочь украинцам защитить себя от беспилотного оружия", - уточнил Блинкен.

Ранее Полянский назвал заявления о поставках Ираном беспилотников в Россию дезинформацией и поводом для давления. Зампостпреда России при ООН отметил, что Запад отвлекает внимание от своей вовлеченности в конфликт.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.