Блинкен сообщил, что США ищут возможность помочь украинцам защититься от БПЛА

Энтони Блинкен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ищут возможности помочь украинцам защититься от беспилотников, в частности, иранского производства, сообщил сегодня, 22 ноября, на пресс-конференции в Катаре госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы вводим санкции в отношении организаций и людей в Иране, которое производят такое оружие, как дроны, ищем все возможности помочь украинцам защитить себя от беспилотного оружия", - уточнил Блинкен.

Ранее Полянский назвал заявления о поставках Ираном беспилотников в Россию дезинформацией и поводом для давления. Зампостпреда России при ООН отметил, что Запад отвлекает внимание от своей вовлеченности в конфликт.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.