Путин и президент Кубы открыли памятника Фиделю Кастро в Москве

Памятник Фиделю Кастро в Москве Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро в Москве.

На церемонию открытия политики приехали на разных автомобилях. Глава российского государства встретил кубинского коллегу и подарил букет цветов его жене, после чего началась церемония открытия памятника.

«Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости. За свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного 20 века, по-настоящему легендарной личностью», – сказал Путин.

Диас-Канель в свою очередь российских скульпторов за создание монумента лидеру кубинской революции. Он отметил, что лично Кастро тесно связана с дружбой, которая более 60 лет развивалась между Москвой и Гаваной.

Напомним, инициатива создания памятника Фиделю Кастро принадлежит Минобороны РФ. В ходе творческого конкурса было представлено 11 работ, победителем стала работа скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. Монумент высотой три метра изготовлен из бронзы. Образ, отраженный в памятнике, символизирует героический путь человека, отстаивавшего права и свободы людей в своей стране. Памятник установлен на площади Фиделя Кастро.