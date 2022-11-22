Названы способы ходить и падать в гололед, чтобы избежать травм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РИАМО рассказало, как правильно ходить и падать в гололед, чтобы избежать травм. Прежде всего зимняя обувь должна быть безопасной, то есть ее подошва не должна быть гладкой, а иметь перфорацию. Кроме того, для зимы нельзя покупать обувь на высоком каблуке.

При наличии гладкой подошвы могут помочь специальные наклейки на подошву из резины, которые предотвращают скольжение. Кроме того, есть ледоходы или накладки на обувь от гололеда, МЧС также рекомендует наклеить на сухую подошву лейкопластырь или же изоляционную ленту. В ведомстве также советуют натереть подошву ботинок наждачкой для ходьбы в гололед.

Ходить в гололед следует небольшими шагами, наступая на всю подошву, стараясь по возможности обходить места, необработанные противогололедными средствами.

При ходьбе нельзя держать руки в карманах, поскольку они должны готовы поймать равновесие во избежание падения. Кроме того, на руки можно опереться при падении. Тем не менее, во время падения их необходимо согнуть в локтях, так как падение всем весом на прямо вытянутые руки может привести к перелому. Кроме того, опасно падение на спину.

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