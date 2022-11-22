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НовостиПолитика22 ноября 2022 14:05

Путин назвал Фиделя Кастро символом эпохи освободительных движений

Также президент РФ назвал кубинского политика одним из “самых ярких” лидеров 20 века
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Фидель Кастро был символом целой эпохи национально-освободительных движений, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия в Москве памятника кубинскому политику с участием главы Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

На церемонии российский лидер отметил, что Фиделя Кастро по праву считают одним из наиболее ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного 20 века.

"Символ целой эпохи, эпохи национально-освободительных движений, падения колониальной системы и создания новых самостоятельных независимых стран в Латинской Америке и Африке", - заявил президент России

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дистанционно примет участие в спуске на воду ледокола "Якутия" 22 ноября 2022 года. Президент также примет участие в поднятии флага на атомном ледоколе "Урал".

Также Путин провел очную встречу с Совбезом и обсудил гражданскую оборону в России. Он отметил, что данную тему предложило МЧС.