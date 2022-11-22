Политолог заявил, что у Запада есть два варианта помощи Украине с оружием после опустения собственных складов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко сказал, что западные страны намерены начать производство боеприпасов прямо на территории Украины, запасы вооружения для Киева иссякают.

«У них 155-миллиметровые снаряды практически заканчиваются для украинцев, и они нашли их сейчас в Южной Корее. Сейчас их будут перевозить на Украину. Нужно поставлять — значит, они будут поставлять», - приводит «360» слова политолога.

Борзенко отметил, что западные страны приняли решение начать производство оружие уже на месте. По его словам, западные страны дают Украине вертолеты и самолеты еще советских времен.

«Был Варшавский договор, мы вооружали бывшие соцстраны, которые сейчас вошли в НАТО. Остались же все эти вертолеты и самолеты», - сказал он, добавив, что все собирается по сусекам и дается Киеву под какие-то обещания.

Как писал «Пятый канал», накануне обозреватель американского журнала The American Conservative (TAC) Сумантра Майтра заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об упавшей в Польше ракете заставили Вашингтон осознать, что расширение НАТО перестало отвечать их интересам.