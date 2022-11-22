«Газпром» обвинил Европу в дестабилизации мирового рынка СПГ и снижении энергобезопасности Фото: REUTERS

Страны Европы виновны в дестабилизации мирового рынка сжиженного природного газа и снижении энергетической безопасности, заявили в российском холдинге «Газпром».

«Европейские страны дестабилизировали мировой рынок СПГ и снизили энергетическую безопасность в глобальном масштабе. В 2022 году в условиях значительной европейской премии относительно азиатских цен некоторые поставщики нарушали обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Европу, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – сказано в Telegram-канале компании.

В «Газпроме» также отметили, что даже в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры Соединенные Штаты не смогли быстро нарастить добычу сланцевого газа. По информации холдинга, за последние пять лет в США не было введено в разработку ни одного нового месторождения с существенными объемами добычи.