Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 ноября 2022 14:31

Замминистра обороны проверил исполнение гособоронзаказа

Генерал-полковник Михаил Мизинцев проинспектировал предприятия военно-промышленного комплекса в Свердловской области
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа прибыл в Свердловскую область

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа прибыл в Свердловскую область

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа прибыл в Свердловскую область, где по поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

Михаил Мизинцев лично проинспектировал производственные мощности и цеха предприятий.

Михаил Мизинцев лично проинспектировал производственные мощности и цеха предприятий.

Михаил Мизинцев лично проинспектировал производственные мощности и цеха предприятий.

«Представители руководства предприятий доложили Михаилу Мизинцеву о ходе выполнения Государственного оборонного заказа, а также о реализуемых на предприятиях проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и реконструкцию производственных объектов. Замминистра проверил участки завершающих операций, на которых проводится контроль продукции, а также цеха, автоматизированные линии изготовления корпусов изделий, станки с автоматизацией процессов загрузки и выгрузки деталей», - сообщили подробности в Минобороны.

В ведомстве отметили, что Мизинцев по поручению министра обороны России вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды за значительный вклад в укрепление обороны страны.

В ведомстве отметили, что Мизинцев по поручению министра обороны России вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды за значительный вклад в укрепление обороны страны.

В ведомстве отметили, что Мизинцев по поручению министра обороны России вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды за значительный вклад в укрепление обороны страны.