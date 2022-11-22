Замминистра обороны проверил исполнение гособоронзаказа

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа прибыл в Свердловскую область

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа прибыл в Свердловскую область, где по поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

Михаил Мизинцев лично проинспектировал производственные мощности и цеха предприятий.

Михаил Мизинцев лично проинспектировал производственные мощности и цеха предприятий.

«Представители руководства предприятий доложили Михаилу Мизинцеву о ходе выполнения Государственного оборонного заказа, а также о реализуемых на предприятиях проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры и реконструкцию производственных объектов. Замминистра проверил участки завершающих операций, на которых проводится контроль продукции, а также цеха, автоматизированные линии изготовления корпусов изделий, станки с автоматизацией процессов загрузки и выгрузки деталей», - сообщили подробности в Минобороны.

В ведомстве отметили, что Мизинцев по поручению министра обороны России вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды за значительный вклад в укрепление обороны страны.

В ведомстве отметили, что Мизинцев по поручению министра обороны России вручил отличившимся сотрудникам предприятий государственные награды за значительный вклад в укрепление обороны страны.