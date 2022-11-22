В СПЧ считают, что Зеленский распорядился обыскать Киево-Печерскую лавру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обыски в Киево-Печерской лавре не состоялись бы без указаний президента Украины Владимира Зеленского, считает член Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Ранее сайт KP.RU со ссылкой на данные издания "Страна.ua" сообщил, что СБУ "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры. Также издание опубликовало фотографии, на которых можно увидеть большое количество людей в форме рядом с Киево-Печерской лаврой. На данный момент СБУ не давала официальных комментариев.

"Подозреваю, что у украинских националистов сегодня большой праздник. Они всегда хотели добраться до Киево-Печерской лавры… Образ лавры как столпа духовности всегда был ориентиром для народа в самые тяжелые минуты… Понятно, что без указки президента СБУ бы на это не решилась", - говорится в заявлении Вышинского, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.

Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Руси, а также древнейшим монастырем на территории Украины. На сегодняшний день территория лавры составляет свыше 20 га.

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