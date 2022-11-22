Экономист предрек мировым криптовалютным биржам банкротство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист Михаил Беляев заявил, что многие криптовалютные биржи ожидает банкротство в ближайшее время, отметив, что на фоне мирового кризиса криптоинвесторы уже потеряли веру в надежность, а также перспективность подобного виде валют, стремясь реинвестировать сбережения в более надежный актив.

«Все криптовалютные биржи объединяет то, что с экономической точки зрения торгуют они абсолютными пустышками, ценность которых подкреплялась только верой людей … Но, опять же, экономический закон таков, что рано или поздно всё это должно было обрушиться», - сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Специалист отметил, что до вступления мира в фазу экономической турбулентности держалась взаимная вера инвесторов в надежность криптовалюты. Однако, как он заявил, на данный момент, «криптовалюты начали выводить, спрос упал, все обрушилось».

Беляев предрекает банкротство многих бирж из-за того, что круг операций с данными валютами продолжит сужаться. Тем не менее, по его словам, явление криптовалюты не исчезнут, так как операции именно в таком формате будут удобны.

Ранее ОТР писал о том, что в Госдуму РФ внесли проект закона, вводящий регулирование майнинговой деятельности.

Примерно за месяц до этого «360» сообщил об ужесточении «криптовалютных» санкций Евросоюза, где ввели полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян.