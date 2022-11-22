"Помню наши личные встречи до деталей": Путин поделился воспоминаниями о Фиделе Кастро

Путин поделился воспоминаниями о Фиделе Кастро Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Кубы поделился своими воспоминаниями о кубинском лидере Фиделе Кастро.

Путин признался, что его восхищала погруженность Кастро в детали и нюансы происходящих в мире событий.

- Я помню наши с ним личные встречи до деталей. Он был яркий человек. Меня поразило, помню, в свое время, когда мы с ним в первый раз встречались - в его рабочем кабинете, и в свободном режиме за обедом обсуждали текущую ситуацию тогда, которая складывалась в мире. Меня очень удивила его погруженность в детали, в нюансы происходивших событий, - рассказал российский политик.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро в Москве. Глава российского государства встретил кубинского коллегу и подарил букет цветов его жене, после чего началась церемония открытия памятника.