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НовостиОбщество22 ноября 2022 14:40

"Помню наши личные встречи до деталей": Путин поделился воспоминаниями о Фиделе Кастро

Путин рассказал, как его восхитила погруженность Фиделя Кастро в нюансы и детали
София ГОНЧАРОВА
Путин поделился воспоминаниями о Фиделе Кастро

Путин поделился воспоминаниями о Фиделе Кастро

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Кубы поделился своими воспоминаниями о кубинском лидере Фиделе Кастро.

Путин признался, что его восхищала погруженность Кастро в детали и нюансы происходящих в мире событий.

- Я помню наши с ним личные встречи до деталей. Он был яркий человек. Меня поразило, помню, в свое время, когда мы с ним в первый раз встречались - в его рабочем кабинете, и в свободном режиме за обедом обсуждали текущую ситуацию тогда, которая складывалась в мире. Меня очень удивила его погруженность в детали, в нюансы происходивших событий, - рассказал российский политик.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро в Москве. Глава российского государства встретил кубинского коллегу и подарил букет цветов его жене, после чего началась церемония открытия памятника.