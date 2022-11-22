Американские сенаторы призвали администрацию Байдена пересмотреть отказ передать Украине БПЛА MQ-1C Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Джо Байдена пересмотреть свое решение об отказе передать Украине передовые БПЛА, сообщает издание Wall Street Journal.

Группа из 16 сенаторов сегодня, 22 ноября, направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с призывом к администрации главы государства передать Украине разведывательно-ударный БПЛА MQ-1C Grey Eagle.

"Долгосрочная выгода от передачи Украине MQ-1C существенна и может изменить стратегический ход конфликта в пользу Украины", - цитирует издание письмо сенаторов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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