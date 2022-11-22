Дана Борисова сообщила о пропаже бывшего мужа после проигрыша суда по алиментам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая Дана Борисова заявила, что ее бывший муж пропал после проигрыша суда по вопросу выплаты алиментов.

Дана Борисова воспитывает одна 15-летнюю дочь Полину, а ее отец Максим Аксенов почти с ней не общается. Телеведущая сообщила, что не получает никакой финансовой поддержки со стороны бывшего супруга.

Недавно состоялся суд, по решению которого бывший муж должен выплачивать ежемесячно заявленные женой 70 тысяч рублей, однако телеведущая сомневается в получении выплат. Как сообщила Борисова, после решение суда Аксенов пропал. По ее словам, он не выходит на связь. Как она заявила, он даже мог инсценировать свою смерть, отметив, что намерена «следить за тем, что начнет происходить в этой истории»

«После суда папаша на связь не выходил, дочка пыталась дозвониться до него - не отвечает. Я думаю, что он там уже инсценировал собственную смерть или инфаркт, но мы с интересом будем следить за тем, что начнет происходить в этой истории», - сказала телеведущая в беседе с mk.ru.