Поляки не верят в оправдания канцелярии Дуды после пранка Вована и Лексуса Фото: REUTERS

В Польше пользователи Twitter в своих комментариях в жесткой форме высмеяли канцелярию президента страны, после неудачной попытки оправдать разговор Дуды с пранкерами из России фразами «сориентировался», заподозрил обман и «закончил разговор» с ними.

По мнению пользователей соцсети, канцелярия пыталась представить поведение Дуды, его службы безопасности и советников в более выгодном свете, но сошлись на том, что Дуда не понял, что общается не с президентом Франции Макроном.

MattvonGlick отметил, что «наш лыжник сориентировался через семь минут. Браво».

Пользователь с ником mihalja подчеркнул, что «он «сориентировался» и пожелал собеседникам хорошего дня, такой «президент» — просто сокровище».

Konstabl призывает не врать, ведь по записи можно проверить, что «он же сказал все, как на духу! Он ничего не понял, это русские закончили разговор!».

Другой пользователь пристыдил и посетовал, что «столько денег вкачано в канцелярию, а вам устраивают такой трюк».

Karina_adamczyk в резкой форме задала возмущенной вопрос, «в аппарате президента работают дебилы, только что закончившие начальную школу? Это уже второй раз, черт возьми!».

Как сообщал сайт KP.RU, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени Эммануэля Макрона по поводу падения 15 ноября 2022 года ракеты в Пшеводуве.

В телефонном разговоре Дуда признает, что ему неизвестно, кто запустил ракету. Друг Зеленский уверяет его, что «это была российская ракета». Однако, Дуда ему не верит и сообщил «Макрону», что не обвиняет русских, «я не хочу войны с Россией».

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