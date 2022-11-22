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НовостиВ мире22 ноября 2022 15:15

Виктор Орбан призвал не смешивать футбол с политикой из-за его шарфа с картой «Великой Венгрии»

Не стоит видеть в футболе того, чего нет, заявил глава венгерского правительства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Виктор Орбан призвал не смешивать футбол с политикой из-за его шарфа с картой «Великой Венгрии» Фото: Twitter Виктора Орбана

Виктор Орбан призвал не смешивать футбол с политикой из-за его шарфа с картой «Великой Венгрии» Фото: Twitter Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику Украины в связи с его появлением на футбольном матче в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии» с частью территорий других стран. Политик заявил, что связывать политику и футбол не стоит.

«Футбол – это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет», – написал венгерский премьер в социальных сетях.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии пришел на товарищеский матч между футбольными сборными Венгрии и Греции с шарфом, на котором изображена карта «Великой Венгрии» в границах до 1920 года с частями территорий Украины, Румынии, Хорватии, Словакии, Словении, Сербии и Австрии.

После этого Министерство иностранных дел Украины заявило о намерении вызвать венгерского посла. Как заявил представитель ведомства Олег Николенко, продвижение идей ревизионизма в Венгрии не способствует развитию отношений между Киевом и Будапештом и не соответствует принципам европейской политики.