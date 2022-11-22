Умер советский актер Александр Старостин

Фото: кадр из фильма

Умер Александр Старостин - известный советский актер театра и кино. Он скончался в возрасте 71 года. Об этом 22 ноября сообщает "Российская газета".

Старостин знаком зрителям по фильму "А зори здесь тихие". Также он исполнял роль в сериале "Следствие ведут знатоки".

Напомним, Александр Старостин родился 1 января 1951 года в Москве. В 1972 году он окончил ГИТИС. До 1988-го служил в столичном драмтеатре имени Пушкина.

Ближе к нулевым годам актер выступал на сценах Государственного академического Большого театра и Центрального Дом актера имени Яблочкиной.

Что касается его экранных ролей, что он играл в многосерийной производственной драме "Обретешь в бою", фильмах-спектаклях "Несколько капель" и "Почему убили Улофа Пальме?", дело №22 "ЗнаТоКов" - фильм 1989 года "Мафия".

Два года назад умер Виктор Проскурин - известный актер, исполнивший роли в фильмах "Выйти замуж за капитана" и "А зори здесь тихие...".