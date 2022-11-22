В Германии скончался сын главы Организации украинских националистов* Юрий Шухевич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии в возрасте 89-летний умер Юрий Шухевич - сын Романа Шухевича, главы Организации украинских националистов (ОУН)*, последнего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщает львовское агентство NTA.

О смерти Шухевича рассказала жена покойного.

Шухевич родился 28 марта 1933 года. Он организовал и возглавил УНА-УНСО (Украинская Национальная Ассамблея - Украинская Народная Самооборона) в 1990 — 1994 годы.

Позже, в 2006 году действующий на тот момент президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины. В СССР он 28 лет провел в тюрьмах и лагерях.

Что касается Романа Шухевича, то после 1943 года он руководил УПА*. Его считают причастным к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА* на западе Украины. В 1950 году был застрелен при задержании.

ОУН*, УПА*, УНА*, УНСО* - запрещенные в России экстремистские организации

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