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НовостиВ мире22 ноября 2022 15:25

Турция возобновила авиаудары по Иракскому Курдистану

Военные самолеты разбомбили объекты Рабочей партии Курдистана на горе Матин
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Турция возобновила авиаудары по Иракскому Курдистану

Турция возобновила авиаудары по Иракскому Курдистану

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-воздушные силы Турции возобновили удары по территории Иракского Курдистана на севере Ирака, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации Shafaq News, турецкие самолеты разбомбили объекты Рабочей партии Курдистана (РПК) на горе Матин, которая возвышается над районом Амадия.

Напомним, в минувшие воскресенье, 20 ноября, в Министерстве обороны Турции заявили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии. В военном ведомстве также заявили, что целью операции является нейтрализация РПК, а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.

Как писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что Анкара начала воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия «отказалась» выполнять обещания по отводу по отводу курдских формирований от границ республики. В октябре 2019 года Турция и РФ подписали договоренность, где среди прочего было сказано о вводе подразделений российских войск, а также пограничной службы Сирии на сирийскую сторону границы. Эти военные должны были содействовать выводу курдских формирований.