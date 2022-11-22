Турция возобновила авиаудары по Иракскому Курдистану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-воздушные силы Турции возобновили удары по территории Иракского Курдистана на севере Ирака, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации Shafaq News, турецкие самолеты разбомбили объекты Рабочей партии Курдистана (РПК) на горе Матин, которая возвышается над районом Амадия.

Напомним, в минувшие воскресенье, 20 ноября, в Министерстве обороны Турции заявили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии. В военном ведомстве также заявили, что целью операции является нейтрализация РПК, а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.

Как писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что Анкара начала воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия «отказалась» выполнять обещания по отводу по отводу курдских формирований от границ республики. В октябре 2019 года Турция и РФ подписали договоренность, где среди прочего было сказано о вводе подразделений российских войск, а также пограничной службы Сирии на сирийскую сторону границы. Эти военные должны были содействовать выводу курдских формирований.