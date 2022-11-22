В Курчатовском институте заявили, что США планировали использовать разработки за счет бюджетов других стран

Президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук Фото: Михаил Фролов

США планировали создать глобальную научно-образовательную систему, в которой все разработки, которые проводились за счёт бюджетов других стран, были бы подконтрольны им, но не приносили бы пользу государствам, где они появились, об этом заявил президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН.

«Посмотрите, как устроена наука. Американцы строили, если бы мы им не помешали, глобальную научно-образовательную среду ... формировали систему, в которой глобальные стратегические и научно-технологические цели были понятны только США, а Россия и все остальные страны были бы поставщиками индивидуальных ресурсов и исполнителями тактических задач, нужных Америке для достижения стратегических целей. И это за счёт бюджета России и бюджета своих стран», - рассказал ученый.

Ковальчук пояснил, что самым сложным и трудоёмким является именно начальный этап научного исследования, в связи с чем США и пытались проводить его за счет финансирования другими странами. Он подчеркнул, что они бы забирали «этих людей за тысячу долларов», делали новую продукцию и нам бы её продавали. Ковальчук назвал это способом «новой колониальной политики».

Ученый подверг критике и грантовую схему финансирования научных исследований. По мнению Ковальчука, гранты могут поддержать научные предприятия на плаву, помочь выжить в трудные времена, однако не дают научным коллективам стремиться к решению стратегических задач.

По его словам, это называется «кластеризацией научной сферы». При этом научный потенциал разбивается «на осколки», где каждый занимается непонятно чем и «непонятно для чего вы обслуживаете интересы Запада». Ученый отметил, что «насаждение грантовой системы - это есть прямое вредительство».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее ученый заявлял, что, необходимо создавать качественно новые экспериментальные установки, которые позволят изучать структуру объектов и процессы их функционирования.