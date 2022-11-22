50 тысяч клиентов ВТБ защитили кредитные карты от мошенников за последний месяц

Около 50 тысяч клиентов ВТБ временно заблокировали свои кредитные карты для защиты от мошенников за последний месяц. Сервис доступен в ВТБ Онлайн всем держателям кредитных карт банка и позволяет предотвратить хищение средств мошенниками в случае утери пластика или компрометации персональных данных.

Опция по временной или постоянной блокировке кредитных карт ВТБ доступна пользователям интернет-банка и мобильного приложения на устройствах платформы Android. Чтобы ограничить операции по кредитной карте, в ВТБ Онлайн необходимо выбрать пункт с ее настройками и затем нажать на «Заблокировать карту». При необходимости клиент также может разблокировать карту или полностью прекратить ее работу. На время блокировки совершать операции по карте невозможно. За последний месяц клиенты банка воспользовались этой опцией 63 тысячи раз. Это в 2 раза больше, чем за предыдущий месяц.