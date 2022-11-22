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НовостиЗвезды22 ноября 2022 16:01

Ани Лорак озвучила причину многомесячного молчания

Ани Лорак заявила, что не хотела быть использованной “никем и ничем”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: Иван МАКЕЕВ

Певица Ани Лорак (наст. имя - Каролина Куек) объяснила причину своего многомесячного молчания. Она выложила в соцсетях обращение к фанатам.

"Привет, мои дорогие! Многие спрашивают, где я… Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания. В настоящее время я подготовила много проектов и идей. И мне хочется с вами разделить это", – сказала артистка.

В октябре текущего года разные издания писали, что Ани Лорак попала в список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это означает, что киевский режим посчитал артистку угрозой для безопасности страны.

Ранее сообщалось, что украинцы сорвали тур Ани Лорак по Европе. Отмечалось, что певице, отказавшейся от концертов в России, так и не удалось стать своей для соотечественников.

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