Власти Косово на 48 часов отложили штрафы за сербские номера из-за просьбы США Фото: Shutterstock

Власти Косово сообщили, что еще 48 часов не будут штрафовать граждан за сербские номера на автомобилях. Об этом в соцсетях написал премьер-министр самопровозглашенной республики Альбин Курти.

- Благодарю посла Ховени ... Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за ... автомобильные номера. Я рад сотрудничать с Соединёнными Штатами и странами Евросоюза, чтобы найти решение в ближайшие два дня, - написал Курти в Twitter.

Днем ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили полицейский спецназ на населенный сербами север края.

Накануне сообщалось, что косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии. Власти Косово намерены штрафовать на 150 евро автомобилистов с сербскими регистрационными знаками.