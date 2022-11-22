В США назвали слабое место американской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Логистика - слабое место экспедиционных сил американской армии, заявил начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, его заявление публикует сайт 19FortyFive.

"Мы считаем, что наши логистические возможности будут весьма спорными", - сказал военный.

В публикации издания говорится о концепции "центров тяжести" военного теоретика Карла фон Клаузенвица.Она предусматривает, что для победы в конфликте требуется наносить удары по источнику силы врага. Джеймс Макконвилл считает логистику таким центром для американской армии.

Ранее член палаты представителей США Боберт сообщила, что американская армия испытывает проблемы с набором. ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, отметила она.

Ранее руководство военно-воздушных сил США призналось в острой нехватке пилотов. На данный момент американской армии не достает около 1925 пилотов, что составляет 10% от необходимых 20 тысяч.