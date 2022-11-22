Песков заявил, что в Кремле не видели письмо с просьбой об указе о завершении частичной мобилизации

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле пока не получили обращение депутатов Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Пока не видели", - сказал представитель Кремля.

Ранее в пресс-службе партии "Яблоко" сообщили, что их фракция в заксобрании Карелии направила соответствующий запрос российскому президенту Владимиру Путину. Как отметили депутаты, глава государства и другие ответственные лица заявили об окончании призыва по частичной мобилизации, но никакого нормативного акта не издавалось.

Также ранее сообщалось, что в последний день частичной мобилизации в Москве пришли несколько сотен добровольцев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.