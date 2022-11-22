Чехия будет учитывать выводы из конфликта на Украине в стратегических документах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия при актуализации своих стратегических документов, запланированных в 2023 году, планирует учитывать выводы из конфликта на Украине, об этом сообщило агентство TK, ссылаясь на премьер-министра Петра Фиалу.

«Было продемонстрировано, что военные действия на суше, в воздухе и на море не ушли, как ожидалось, в прошлое. Этот опыт необходимо учесть при проведении актуализации стратегических документов, которая должна состояться в будущем году», - приводятся агентством слова Фиалы.

По мнению чиновника, действия России на Украине стали «суровой лекцией» для мирового сообщества. Как уточняет Фиала, Россия ведет конфликт, используя обычные военные средства и гибридные методы борьбы.

Премьер заявил, что Чехия оказывала и будет оказывать всемерную поддержку Украине.

Как сообщал сайт KP.RU, 22 ноября 2022 года министр финансов Джанет Йелен сообщила, США предоставили Украине очередной транш прямой бюджетной помощи на 4,5 миллиарда долларов.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрия стала единственной страной ЕС, отказавшаяся подготавливать солдат Украины и финансировать тренировочную миссию.