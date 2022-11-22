Евтушенков заявил, что определенный экономический подъем в России начнется в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Определенный экономический подъем в России начнется в 2024 году, а сейчас идет процесс адаптации бизнес-связей. Такое мнение озвучил в ходе выступления на международном форуме Финансового университета основатель корпорации АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Я верю, что в течение 2023 года будет трудно. А в 2024 году будет легче, и начнется определенный экономический подъем", - отметил Евтушенков.

Также он добавил, что сейчас основным вызовом для российской экономики является технологическое отставание, но за несколько лет РФ сможет научиться созданию технологий.

Ранее Центробанк России представил прогноз развития российской экономики на три года. Так, согласно базовому сценарию, санкции против России вплоть до 2025 года (период прогноза) сохранятся. Экономика РФ большую часть 2023 года продолжит сокращаться, но будет потихоньку подстраиваться под изменившиеся условия. К 2025 году вернутся темпы роста в 1,5- 2,5%.