Беспилотник турецких ВВС нанес удар по базе международной коалиции в Сирии. Фото: Wikipedia

Беспилотник турецких Военно-воздушных сил (ВВС) нанес удар по совместной базе международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами и отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

- Турецкий БПЛА нанес удар по совместной базе международной коалиции и SDF на севере провинции Хасеке. Удар пришелся по базе спецназа SDF в нескольких метрах от американской базы и штаба командира SDF Мазлума Абади, - уточнил источник ТВ.

Также отмечается, что после инцидента SDF потребовали в срочном порядке обсудить обстрел с американской стороной.

Как ранее писал сайт KP.RU, ВВС Турции при нанесении ударов по регионам Сирии в рамках операции "Коготь-меч" не входили в воздушное пространство этой страны. По данным местных СМИ, турецкая армия использовала воздушное пространство Сирии для нанесения ударов по регионам Телль-Рифат, Дербисия, Кобани, Дерик. Однако пока официальных комментариев по данному инциденту не поступало.

Напомним, турецкие самолеты вылетали вечером в минувшую субботу, 19 ноября, с авиабазы в городе Диярбакыр.