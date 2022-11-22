Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире22 ноября 2022 17:25

Украина вышла из соглашения по железнодорожному транспорту стран СНГ

Киевские власти прекратили свое участие в Cовете по железнодорожному транспорту стран СНГ
Сергей ГАПЧУК
Украина вышла из соглашения по железнодорожному транспорту стран СНГ

Украина вышла из соглашения по железнодорожному транспорту стран СНГ

Фото: REUTERS

Киевские власти решили выйти из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ, об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Осуществлен выход из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств, заключенного 14 февраля 1992 года в городе Минске», - пояснил в своем аккаунте политик.

Напомним, что соглашение создавало Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ, который координировал работу железнодорожного транспорта этих государств. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран СНГ.

Как сообщал сайт KP.RU, в мае 2022 года парламент Украины одобрила закон о выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-членов СНГ в Великой Отечественной войне.