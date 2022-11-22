Украина вышла из соглашения по железнодорожному транспорту стран СНГ Фото: REUTERS

Киевские власти решили выйти из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ, об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Осуществлен выход из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества Независимых Государств, заключенного 14 февраля 1992 года в городе Минске», - пояснил в своем аккаунте политик.

Напомним, что соглашение создавало Совет по железнодорожному транспорту стран СНГ, который координировал работу железнодорожного транспорта этих государств. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех стран СНГ.

Как сообщал сайт KP.RU, в мае 2022 года парламент Украины одобрила закон о выходе страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов стран-членов СНГ в Великой Отечественной войне.