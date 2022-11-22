Генпрокуратура Украины начала расследование против казненных российских военнопленных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура Украины сообщила о расследовании против пленных российских военнослужащих, которые были расстреляны боевиками ВСУ, обвинив убитых в нарушении обычаев боевых действий, об этом сообщает РИА Новости.

Также украинское ведомство обвинило казненных российских военных в имитации сдачи в плен и открытии огня по солдатам Вооруженных сил Украины.

Как уточняется в Телеграм-канале Генпрокуратуры Украины, ведомство планирует выяснить все обстоятельства случившегося и вынести правовую оценку всем участникам.

Минобороны РФ ранее сообщило, что украинские военные намеренно убили более 10 пленных россиян. В ведомстве подчеркнули, что это никому не удастся представить в качестве "трагического исключения".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.