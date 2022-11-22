WSJ: США и союзники планируют договориться о лимите цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты и их союзники могут в среду, 23 ноября, договориться о установлении предела цен на российскую нефть. Ожидается, что "потолок" будет на уровне 60-70 долларов, пишет издание Wall Street Journal.

"Америка с союзниками готовятся договориться об уровне предела цен на нефть из России в среду ... чиновники обсуждают его установку в 60 долларов за баррель", - написало издание со ссылкой на лиц, знакомых с ходом переговоров.

По информации газеты, предел может быть установлен на уровне 70 долларов, а его применение рассчитывают начать с 5 декабря 2022 года.

Днем ранее Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка". По его словам, российская сторона подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами.