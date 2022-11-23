ДОМ.РФ усовершенствовал образовательный курс по ТИМ в стройке

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В Цифровой академии ДОМ.РФ стал доступен усовершенствованный образовательный курс «ТИМ. Базовый уровень». ТИМ — это технологии информационного моделирования. Так называется современный подход к возведению, оснащению, управлению жизненным циклом здания. Обновление программы эксперты ДОМ.РФ разработали с учетом практических методов обучения ТИМ. Курс предполагает индивидуальный подход к слушателю.

Сейчас доступна регистрация на первые пять потоков. Запись на программу открыта до конца апреля. Пользователь может выбрать ближайший удобный поток — старт очередного проходит каждые две недели. «Студенты» получают доступ к видеолекциям и дополнительным материалам для самостоятельного изучения. После каждого модуля слушателю предлагают пройти тестирование, чтобы закрепить материал.

В закрытом сообществе каждого из потоков слушатели смогут выбрать дополнительно два вебинара на актуальные темы. В программе курса по ТИМ также практическая часть по работе с отечественным программным обеспечением.

Стройотрасль в России сейчас в стадии перехода на ТИМ. Без подготовки квалифицированных кадров с профильными компетенциям прогресса не произойдет.

— Подготовкой кадров в том числе занимается Цифровая академия ДОМ.РФ, уже выпустившая несколько тысяч специалистов. Новая базовая программа посвящена эффективному применению ТИМ на всех этапах строительного цикла. После обучения слушатель сможет сформировать дорожную карту дальнейшего развития и внедрения ТИМ в компании. Это повысит конкурентные преимущества бизнеса, — считает управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Курс «ТИМ. Базовый уровень» длится два месяца. Еще один месяц у слушателей сохраняется доступ ко всему образовательному контенту. По окончанию курса каждому участнику выдают сертификат ДОМ.РФ.

Справка «КП»

Цифровая академия ДОМ.РФ начала работать в августе 2021 года. Проект запущен в рамках реализации Стратегии цифровой трансформации Института развития на 2021-2024 годы. Выпускниками бесплатной базовой программы по ТИМ стали уже более 8000 слушателей. Планируется курс о положениях национального «зеленого» стандарта для многоквартирных домов и особенностях проведения оценки зданий по его критериям.