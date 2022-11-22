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НовостиВ мире22 ноября 2022 18:27

Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников

Губернатор Севастополя Развожаев: Над акваторией Черного моря флот отразил атаки еще трех беспилотников
София ГОНЧАРОВА
Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников

Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников

Фото: Иван МАКЕЕВ

22 ноября над акваторией Черного моря были отражены атаки еще трех беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты 2 беспилотника. Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. ... Над акваторией (Черного моря) наш флот отразил сегодня также атаки трёх БПЛА, - говорится в сообщении.

Также глава города отметил, что сейчас в результате произошедшего нет пострадавших и нет повреждений гражданской инфраструктуры.

- Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, - уточнил Развожаев.

До этого в Севастополе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника. Власти сообщали, что все силы силы и службы находятся в боевой готовности, призвал граждан сохранять спокойствие.