Над акваторией Черного моря отражены атаки еще трех беспилотников Фото: Иван МАКЕЕВ

22 ноября над акваторией Черного моря были отражены атаки еще трех беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты 2 беспилотника. Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. ... Над акваторией (Черного моря) наш флот отразил сегодня также атаки трёх БПЛА, - говорится в сообщении.

Также глава города отметил, что сейчас в результате произошедшего нет пострадавших и нет повреждений гражданской инфраструктуры.

- Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, - уточнил Развожаев.

До этого в Севастополе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника. Власти сообщали, что все силы силы и службы находятся в боевой готовности, призвал граждан сохранять спокойствие.