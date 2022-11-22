Белый дом: Байдену скоро проведут оценку здоровья Фото: REUTERS

Президенту Соединённых Штатов Джо Байдену в скором времени специалисты проведут ежегодную оценку состояния его здоровья, после чего результаты будут обнародованы. Однако пока доктор говорит, что американский лидер в хорошем состоянии, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

- Состояние президента хорошее, он ведет активный образ жизни, этим со мной поделился доктор. Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году, - сообщила журналистам на брифинге Жан-Пьер.

Напомним, некоторые жесты хозяина Белого дома производят жутковатое впечатление. Стоит ему освободиться от рук ассистентов - и лидер нации начинает теряться в пространстве, а также делает попытки заговорить с кем-то невидимым - как будто у него за спиной материализуется призрак. Злопыхатели утверждают, будто это признаки деменции (старческого слабоумия).

Кроме того, во время своих выступлений Байден довольно часто допускает различные оговорки. Так, однажды он называл свою напарницу Камалу Харрис "избранным президентом".