Глава Минобороны Турции заявил о готовности применения российской системы ПВО C-400 Фото: REUTERS

Глава Министрества обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 готовы к использованию в стране.

Чиновник отметил, что Анкара намерена установить систему в случае возникновения угроз.

- С-400 готов к использованию на месте. Когда появится какая-либо угроза, мы решим, где ее установить, и пойдем и установим ее, - цитирует слова руководителя военного ведомства телеканал NTV.

При этом Акар добавил, что турецкая сторона добивается приобретения F-16. О желании приобрести F-16 Анкара заявляла после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за закупки российских С-400.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика Запада по изоляции России может в итоге привести к серьезным последствиям. Он также предупредил, что цена за это "будет бесконечной".