Севастопольский губернатор заявил, что целью атаки беспилотников была Балаклавская теплоэлектростанция

Михаил Развожаев подробно раскрыл обстоятельства атаки беспилотников на Севастополь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подробно рассказал об обстоятельствах масштабной атаки украинских беспилотников на город, зафиксированной 22 ноября 2022 года.

По словам главы Севастополя, целью атаки была Балаклавская теплоэнергостанция (ТЭС). Развожаев отдельно отметил тот факт, что в направлении этого объекта направлялась целая группа украинских беспилотников, однако в итоге атака была успешно отражена, никаких разрушений или повреждений гражданской или военной инфраструктуры не зафиксировано.

По данным "КП-Севастополь", в общей сложности средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотника, направлявшихся в сторону Балаклавской ТЭС, а также еще три беспилотника, которые готовились атаковать другие объекты (это БПЛА были успешно сбиты над акваторией Севастополя).

Развожаев добавил, что главной целью "укронацистов" была попытка устроить блэкаут в Севастополе, но добиться своего ВСУ не удалось.