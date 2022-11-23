В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

В двух украинских регионах звучат сирены воздушной тревоги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушную тревогу вечером 22 ноября 2022 года объявили сразу в двух областях Украины. Соответствующую информацию уже официально подтвердили власти страны.

По данным официального ресурса по оповещению, сирены тревоги прозвучали в Николаевской и Днепропетровской областях.

После того, как в этих регионах прозвучали звуки сирен все мирное население должно укрыться в убежищах, так как велика вероятность нанесения массированного ракетного удара по тем или иным военным объектам или различным объектам критической инфраструктуры страны.

Российские Вооруженные силы с 24 февраля нынешнего года проводят на территории Украины специальную военную операцию. Она была начата по прямому личному решению президента РФ Владимира Путина. Главными целями военной спецоперации РФ на Украине заявлены защита мирных жителей Донбасса от геноцида и издевательств со стороны боевиков ВСУ и одиозных украинских нацформирований, а также полная демилитаризация и денацификация Украины.