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НовостиПолитика22 ноября 2022 21:21

Маск публично обвинил Associated Press в публикации фейков о ЧП с ракетами в Польше

Американский миллиардер выступил с крайне резонансным заявлением
Александр КИСЛОВ
Илон Маск публично выступил с резкими обвинениями в адрес влиятельного американского СМИ

Илон Маск публично выступил с резкими обвинениями в адрес влиятельного американского СМИ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети Twitter обвинил западное издание Associates Press в публикации фейков об инциденте с ракетами в Польше.

По словам Маска, информагентство AP вскоре после случившегося сознательно распространило на своих ресурсах заведомо ложные сообщения о том, что упавшие на территории Польши ракеты являлись российскими (впоследствии выяснилось, что в Польше упали украинские ракеты).

"Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое имело серьезные последствия для эскалации конфликта", - подчеркнул Маск в сообщении, размещенном в своем микроблоге.

При этом бизнесмен подчеркнул, что он и его команда не собираются вводить в Twitter жесткую цензуру и заниматься блокировкой аккаунтов средств массовой информации и публичных личностей. Маск пояснил, что на это его решение не повлиял и поступок журналистов AP, опубликовавших фейк о ракетном инциденте в Польше.