Le Monde рассказало о сокращении запасов оружия в западных странах из-за поставок Киеву

Из-за поставок оружия ВСУ запасы вооружений в странах Запада начали иссякать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада начали ощущать крайне острую нехватку вооружений из-за масштабных поставок оружия Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление со ссылкой на европейских военных аналитиков опубликовала французская газета Le Monde.

"Чтобы позволить украинцам противостоять ударам русских Запад широко раскрыл ворота своих арсеналов, в первую очередь США, обеспечившие две трети военной помощи", - пишет издание, упоминая более 1 млн снарядов, десятки тысяч противотанковых и противовоздушных ракетных установок, беспилотников и корректируемых снарядов. "В результате запасы западных стран истощаются до критических значений, в том числе по другую сторону Атлантики", - отмечается в публикации влиятельного французского СМИ.

Западные страны начали осуществлять масштабную военную помощь Украине вскоре после начала российской военной спецоперации на территории этой страны. На протяжении многих месяцев поддерживающие Киев государства поставляют Вооруженным силам Украины как оборонительное, так и наступательной вооружение.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно заявляли о том, что поставки оружия Киеву повышают риск прямого вовлечения западных государств в военный конфликт. Также Лавров и Шойгу назвали легитимными целями ВС РФ западное оружие, поставленное Киеву, а также каналы его поставки боевика ВСУ.