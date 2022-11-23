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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 21:56

Появилось видео разрушенных в результате теракта участков "Северных потоков"

На кадрах видно, что трубопроводы разрушены практически полностью
Александр КИСЛОВ
На видео видно состояние двух газопроводов после громкого ЧП

На видео видно состояние двух газопроводов после громкого ЧП

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продюсер британского телеканала «Би-би-си» показал видео с разрушениями трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кадры он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter

Автор видеоролика показал участки трубопровода, который в результате взрыва полностью разорвало. На одном из них отсутствует практически 50 метров трубы.

До этого западные журналисты рассказывали о том, что незадолго до взрывов рядом с «Северными потоками» проходили два неизвестных суда с выключенными транспондерами. Предполагается, что суда могли заниматься разведкой.

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что взрывами на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" стоят "анлосаксы". Президент РФ полагает, что с помощью данных беспрецедентных диверсий "англосаксы" фактически перешли к прямому уничтожению общеевропейской критической энергетической инфраструктуры.

Позднее о наличии у Москвы прямых неопровержимых доказательств причастности Запада к терактам на газопроводах заявляли секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава СВР Сергей Нарышкин. А министерство обороны РФ и вовсе публично заявило о том, что в подрыве "Северных потоков" принимали участие военнослужащие ВМС Великобритании.

В России по факту взрывов на газопроводах ФСБ расследует уголовное дело, возбужденное по статье "Акт международного терроризма".