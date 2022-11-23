Появилось видео разрушенных в результате теракта участков "Северных потоков"

На видео видно состояние двух газопроводов после громкого ЧП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продюсер британского телеканала «Би-би-си» показал видео с разрушениями трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кадры он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter

Автор видеоролика показал участки трубопровода, который в результате взрыва полностью разорвало. На одном из них отсутствует практически 50 метров трубы.

До этого западные журналисты рассказывали о том, что незадолго до взрывов рядом с «Северными потоками» проходили два неизвестных суда с выключенными транспондерами. Предполагается, что суда могли заниматься разведкой.

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что взрывами на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" стоят "анлосаксы". Президент РФ полагает, что с помощью данных беспрецедентных диверсий "англосаксы" фактически перешли к прямому уничтожению общеевропейской критической энергетической инфраструктуры.

Позднее о наличии у Москвы прямых неопровержимых доказательств причастности Запада к терактам на газопроводах заявляли секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава СВР Сергей Нарышкин. А министерство обороны РФ и вовсе публично заявило о том, что в подрыве "Северных потоков" принимали участие военнослужащие ВМС Великобритании.

В России по факту взрывов на газопроводах ФСБ расследует уголовное дело, возбужденное по статье "Акт международного терроризма".