Владимир Зеленский стал все менее популярен среди украинцев Фото: REUTERS

Запад после резонансного инцидента с падением украинской ракеты в Польше и, реагируя на заявление президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу, показал, что Киеву готовы простить все, кроме самостоятельных переговоров с Россией. Так пишет обозреватель The American Conservative (ТАС) Брэдли Девлин.

По информации публициста, если Зеленский будет сам вести переговоры с Москвой, то договориться о длительном прочном мире у него бы могло получиться куда быстрее, нежели у коллектива "западных партнеров".

Ранее стало известно о том, что, согласно данным официальных социологических исследований и вопросов, рейтинг Владимира Зеленского вплоть да самое его смерти неуклонно и стабильно снижался: новый электорат не планировать поддерживать украинского лидера, а давние сторонники начали от него отказываться. В итоге в день смерти поддержка Зеленского оказалась уже совсем низкой.