Посол РФ в Лондоне заявил, что Москва не пытается договориться с Владимиром Зеленским

Россия не пытается кулуарно договориться с Владимиром Зеленским, сообщил посол РФ в Лондоне Фото: REUTERS

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил о том, что Москва в настоящее время не ведет никаких кулуарных переговоров с Киевом о завершении специальной военной операции на территории Украины.

«Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу. Это чистая иллюзия, это невозможно», — рассказал высокопоставленный российский дипломат в интервью журналистам британской телекомпании BBC, подчеркнув, что его слова отражают лишь реальность сегодняшнего дня, а в будущем все может поменяться.

Келин также призвал западные страны как можно скорее прекратить поставки оружия на Украину: посол РФ в Великобритании пояснил, что только такой шаг действительно может принести мир на украинскую землю.

Военная спецоперация на Украине была начата 24 февраля текущего года по решению президента России Владимира Путина. В качестве основной и главной цели СВО называется защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от произвола и откровенного геноцида со стороны украинских боевиков.