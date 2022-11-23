Пасечник сообщил, что разминирование территории ЛНР может занять годы

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сделал важное заявление о ситуации в республике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полное разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) займет годы. соответствующее заявление в интервью газете "Известия" сделал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия еще продолжаются. А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, как вы понимаете, невозможно", - заявил Пасечник.

По его словам, переход к полномасштабному разминированию территории произойдет лишь после окончания боевых действий в Донбассе, сейчас же перед военными стоит цель разминировать хотя бы жилые районы ЛНР, а также крупнейшие инфраструктурные объекты (например, дороги и мосты).

Луганская народная республика, которую в настоящее время возглавляет Пасечник, вошла в состав Российской Федерации по итогам проведенного на территории ЛНР всенародного референдума (такие же референдумы состоялись также в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях). После того, как плебисцит завершился, президент РФ Владимир Путин принял решение о включении в РФ сразу четырех новых субъектов.

Спустя некоторое время Путин решил назначить высшее политическое руководство в новых регионах России. Должности врио глав ЛНР и ДНР получили Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а врио губернатора Херсонской и Запорожской областей РФ стали Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.