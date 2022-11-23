Что произошло в ночь на 23 ноября

Власти США разрешили проведение ряда операций с нефтью из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США разрешили все транзакции по поставкам российской нефти в несколько стран ЕС. Американский Минфин неожиданно смягчил часть экономических антироссийских санкций.

Леонид Пасечник сообщил, что разминирование территории ЛНР может занять годы. По словам врио главы ЛНР, украинские боевики оставили в республике много заминированных участков.

ВОЗ планирует вскоре переименовать оспу обезьян. В организации считают, что сделать это просто необходимо ради "борьбы со стигматизацией".

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что власти ФРГ считали быстрое поражение Украины вполне приемлемым вариантом.

В России в ближайшее время существенно вырастет число бюджетных мест в медицинских университетах, заявили в министерстве здравоохранения РФ.

Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене экс-министра образования страны Дмитрия Табачника, теперь на Родине ему грозит длительный тюремный срок.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!