Украинские беженцы пожаловались на русскоязычный экипаж на круизном лайнере в Шотландии

Украинских беженцев не устраивают русскоязычный экипаж и низкая скорость интернета Фото: REUTERS

Беженцы из Украины, размещенные на круизном лайнере из-за нехватки жилья в Шотландии, пожаловались на условия жизни, в том числе на русскоязычный экипаж. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Также в число жалоб включили стесненность в каютах, низкую скорость интернета, трудности с доступом к парковке автомобилей у причала, пособиям и билетам на транспорт, а также проблемы с организацией образовательного процесса детей.

В городском совете Эдинбурга, где зафрахтован лайнер, прокомментировали жалобы украинцев. По данным местных властей, мигранты не обращались к ним с просьбами решить озвученные проблемы.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что британское правительство нарушило обещание помочь украинским беженцам. Так, обозреватель Кир Джайлз проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что государственная система оказания помощи изначально была "рассчитана на провал".

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